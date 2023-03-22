Cizreli çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleriyle doyasıya eğleniyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde" projesi ile doyası eğleniyor.

Gençler arasında sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturma, sorumluluk duygularını geliştirme ve topluma daha duyarlı bireyler kazandırma, kırsalda yaşayan ve köy okulunda okuyan gençlere gençlik liderleri aracılığıyla geniş görüşlülük kazandırma, gençlere çevre bilinci kazandırma, gençlerde aidiyet duygusu oluşturma ve bununla birlikte gönüllü gençlerin ve öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırma amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Merkezim Her Yerde" projesi başlatıldı.

Proje çerçevesinde, Cizre Gençlik ve Spor Merkezi gönüllüleri Düzova Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler ip atlama, yakan top, badminton, halat çekme, ok atma, yüz boyama, yöresel halay ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Proje çerçevesinde her gün farklı köy okullarında etkinlikler yapılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Cizre Gençlik Merkezi lideri Mahmut Ekinci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Merkezim Her Yerde" projesiyle Düzova İlk ve Ortaokuluna geldiklerini söyledi. Kaymakam Hanım’ın destekleriyle köy okulunu ziyaret ettiklerini belirten Ekinci, "Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikleri yaparken de gönüllü gençlerimizden destek alıyoruz. Gönüllü gençlerimiz çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerimizin serbest zamanlarını değerlendirmesini sağlıyor. Daha çok eğitsel oyunlar oynayarak öğrencilere katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.