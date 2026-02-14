Şam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn ve Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam Gümrük Kapısı’nın bu ay itibarıyla kapatılacağı bildirildi. Karara mali gerekçeler, işletme giderleri, alternatif kapıların yakınlığı ve alanın devlete ait olmaması neden gösterildi.

“Ceylanpınar’ı yalnız bırakmayın”

Sınır hattında toplanan kalabalık adına konuşan vatandaş Ali Olmaz, özellikle Şanlıurfa milletvekillerine seslenerek, “Ceylanpınar her zaman devletinin yanında oldu. Başka bölgelerde yeni gümrük kapıları açılırken bizim kapımızın kapatılması büyük bir haksızlıktır. Yetkililerden bu kararın geri alınmasını istiyoruz” dedi.

“Bu kapı ekmeğimizdir”

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Çelik ise Suriye’de yıllarca süren iç savaşın en ağır yükünü sınır ilçelerinin çektiğini belirtti. Sınırın sıfır noktasında güvenlik kaygılarıyla yaşadıklarını hatırlatan Çelik, kapıların açılmasıyla birlikte ticaretin canlandığını ve esnafın nefes aldığını ifade etti.

Çelik, “Ceylanpınar sınır kapısı bizim için sadece bir geçiş noktası değil; gencimizin iş umudu, esnafımızın rızkıdır. Tam ticaret canlanmışken kapının kapatılması bölge ekonomisini yeniden çıkmaza sokacaktır” diye konuştu.

Suriyeli tüccardan kendi hükümetine çağrı

Sınırda bulunan Suriyeli tüccar Abu Arap da kendi hükümetine seslenerek, kapıların kapatılmamasını istedi. Kararın iki taraflı ticareti ve bölge halkını olumsuz etkileyeceğini belirten Arap, sınır ticaretinin sürdürülmesinin her iki ülke esnafı için önemli olduğunu dile getirdi.

STK temsilcileri ve vatandaşlar, yetkililerden kararın yeniden değerlendirilmesini talep ederken, kapıların kapatılmasının Ceylanpınar ekonomisinde ciddi kayıplara yol açacağı uyarısında bulundu.