Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin 19 Haziran’da gerçekleştirdiği operasyonda belediye binası, şüphelilerin ev ve iş yerleri ile bazı şirket adreslerinde aramalar yapıldı. Aramalarda ihale süreçlerine ilişkin belgeler, kaşelenmiş evraklar, teklif zarfları ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği, ifadelerde ise hak ediş ödemeleri, doğrudan temin süreçleri ve çeşitli belediye işlemlerinde usulsüzlük iddialarına yer verildiği öğrenildi.

Savcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalar kapsamında soruşturmayı sürdürüyor.