Siirt’te okul sporları halk oyunları müsabakaları sona erdi

Siirt’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar ve Gençler İl Seçmeleri Müsabakası tamamlandı.

Ortaokul ve lise kategorisinde yarışan okullar birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Siirt Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde toplamda 7 okul katıldı. Yarışmada, Yıldızlar kategorisinde 83,66 puan ile Kazım Karabekir Ortaokulu birinci, 81,50 puan ile Hürriyet Ortaokulu ikinci, 80,66 puanla Davut İlbaş Ortaokulu üçüncü oldu. Gençler kategorisinde 88,16 puan alarak birinci olan 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci, 87,50 puan ile Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi ikinci, 84,88 puan ile Mili Egemenlik Lisesi üçüncü, 81,50 puan ile Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Yarışmada, Yıldızlar kategorisinde 83,66 puan ile birinci olan Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençler kategorisinde 88,16 puan alarak birinci olan 14 Eylül Anadolu Lisesi Siirt’i temsilen grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışları sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.