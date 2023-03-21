Siirt’te Nevruz şenlikleri coşkuyla kutlandı

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Meydanı’nda Nevruz kutlamaları yapıldı.

İl yetkilileri ile öğrencilerin katıldığı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Nevruz’un önemini anlatan bir konuşma yaptı. Müdür Kısacık, deprem dolayısıyla bu yılki kutlamaların buruk geçtiğini aktardı.

Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Kısacık, tüm vatandaşların 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutladı. İl yetkilileri etkinlikte örs üzerinde demir dövdü, öğrenciler de halat çekme yarışı yaptı.

Etkinlik, öğrencilerin ateş üzerinden atlamasıyla sona erdi.