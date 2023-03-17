Siirt’te Mehmetçik tarafından öğrencilere gösteri ve tanıtım yapıldı

Siirt’te öğrenciler, "Güvenli okul güvenli gelecek" projesi çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri eşliğindeki 25 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Jandarmada düzenlenen etkinlikte öğrencilere doğa koruma, trafik kuralları ve jandarmanın tanıtımı konularında eğitim verildi. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. İz takip ve bomba arama köpekleri "Oktan" ve "Ortam"ın özel gösterisi sunulan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik, öğrencilere broşür, anı obje ve tanıtım dokümanlarının dağıtımıyla sona erdi.