Son Dakika
Siirt’te hasta ve yaşlı seçmenler oy kullanmaya götürüldü
SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EVDE BAKIM HİZMETLERİ, 112 ACİL SAĞLIK VE UMKE EKİPLERİ, SAĞLIK SORUNU OLAN, YAŞLI VE YÜRÜMEKTE ZORLANAN VATANDAŞLARI EVLERİNDEN ALARAK OY KULLANACAKLARI OKULLARA GÖTÜRDÜ.
SİİRT 28.05.2023, 14:10
Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, sağlık sorunu olan, yaşlı ve yürümekte zorlanan vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürdü.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt’te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt’te hasta, yaşlı ve yürümekte zorlanan vatandaşlar Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanmaları için Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinden oluşan 7 araç ve 18 kişilik ekip görev yapıyor.