Siirt’te depremzedeler ve vatandaşlar için iftar çadırı kuruldu

Siirt Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları aynı sofrada buluşturmak için iftar çadırı kurdu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla kurulan iftar çadırının ramazan ayı boyunca hizmet vereceği belirtildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan iftar çadırında her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ve tatlı ikram edeceği bildirildi. Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız ve Abdülmecit İlhan ile bazı STK temsilcileri ilk iftarını Siirt Belediyesi iftar çadırında ağırlanan depremzedeler ve vatandaşlarımızla birlikte açtı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Vekili Baytok, sorun ve talepleri dinledi. İftar çadırına katılan vatandaşlara teşekkür eden Baytok, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, bu ayın hayırlara vesile olmasını diledi.