Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ziyaretleri programı çerçevesinde, Baykan ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu ilk olarak Baykan ilçesinde 1994-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hüsnü Erdem’in vefat eden hanımı Zerife Erdem’in ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi. Merhumeye Allah’tan rahmet dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, Erdem ailesinin acılarını paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Baykan esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Vatandaşların, talep ve beklentilerini dinledi. Esnafa bol kazanç dileyen Vali Hacıbektaşoğlu kendileri ile bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun ziyaret programına Kurtalan Kaymakamı ve Baykan Kaymakam Vekili Çağlar Tekin ve ilçe kurum müdürleri eşlik etti.