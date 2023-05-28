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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu oy kullandı
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI GÜVEN KUZU, CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDEREK OYUNU KULLANDI.
SİİRT 28.05.2023, 12:17
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı.
Tüm yurtta olduğu gibisi Siirt’te de saat 08.00’de başladı. STSO Başkanı Güven Kuzu, Selami Değer Anadolu Lisesinde oy kullanarak, ülkeye ve Siirt’e hayırlı olmasını diledi. Kullandığı oyun ve seçimin ülkeye ve Siirt’te hayırlı olmasını dileyen Başkan Kuzu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize, milletimize refah ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.