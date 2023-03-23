Siirt belediyesi, her gün bin 500 kişiye iftar verecek

Siirt Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları aynı sofrada buluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda iftar çadırı kurdu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla kurulan iftar çadırında bir ay boyunca bin 500 kişiye sıcak yemek ve tatlı ikram edilecek.

Ramazan ayının tüm şehirde bolluk ve bereket içerisinde geçirilmesi için hazırlıkları tamamlayan Siirt Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı boyunca kurduğu iftar çadırında günlük bin 500 kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Siirt Belediyesi bünyesinde çalışan aşçılar, İftar çadırında hijyen içerisinde yaptığı iftarlık yemekleri gelen misafirlerine sunacak.

“İftar çadırı, depremzedelere, ihtiyaç sahibi ve kimsesizlere hizmet verecek”

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayının her evde bolluk ve bereket içerisinde idrak edilmesi için çalıştıklarını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik duygularımızın pekiştiği ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı vesilesi ile başta Siirtli hemşerilerimize olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İftar çadırımız Ramazan ayı boyunca depremzede kardeşlerimiz, fakir ve kimsesizlere hizmet edecektir” dedi.

Siirt Belediyesi ayrıca evinde kendi yemeğini yapma imkânı olan vatandaşlar için de gıda kolisi dağıtımına başladı.