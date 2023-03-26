Depremzede çocuklar için oyuncak ürettiler

Siirt’te Aile Destek Merkezi kursiyerleri, öğretmenleri ve gönüllü anneler, ürettikleri oyuncakları deprem bölgesine gönderdi.

Siirt şehir merkezinde aile destek merkezinin açtığı kurslarda eğitim gören kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar için diktikleri oyuncakları deprem bölgelerine gönderiyor.

Atölyede deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak ve uyku tulumu ürettiklerini söyleyen aile destek merkezi koordinatörü Nurten Temiz, öğretmen ve gönüllü annelerin çocuklarıyla birlikte oyuncak ürettiklerini, ürettikleri oyuncakları da deprem bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi.