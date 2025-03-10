Enflasyonla Mücadele: Hedef Makul Denge

Avdagiç, enflasyonun makul bir seviyeye çekilmesinin, iş dünyasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Yeni ekonomik süreçte faizin, kredi koşullarının, döviz-TL kredisi maliyetlerinin uyumlu bir şekilde düzenlenmesinin gerektiğine işaret eden Avdagiç, bu unsurların birbirini dengeleyerek, enflasyonu kalıcı olarak aşağıya çekme başarısına ulaşılacağını belirtti.

"Enflasyonun düşürülmesi için yaklaşık 20 aydır devam eden bir politika var ve bu politikanın üç yıl içinde enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefliyor. İş dünyası bu makro bakış açısını destekliyor ve bizim için önemli olan üretim kabiliyetinin, ihracat potansiyelinin ve istihdamın zarar görmemesidir" dedi.

Senkronize Adımların Önemi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı, ekonomi yönetiminin attığı adımların uyum içinde olmasının kritik olduğunu ifade etti. "Tüm ekonomik politikaların birbiriyle koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle kur politikası bu paketin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Enflasyon ve döviz kuru arasındaki makasın yönetilmesi, Türkiye'nin ekonomik geleceği için oldukça büyük bir öneme sahiptir," şeklinde konuştu.

İhracatçılara Destek ve Yüksek Maliyetler

Avdagiç, enflasyonla mücadelede sadece faiz ve kredi politikalarının değil, üretim ve ihracat sektörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ihracat rekabetçiliğini kaybetmemesi için uygulanan politikaların sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Avdagiç, "İhracatçılarımızın ve tedarikçilerinin karşılaştığı yüksek maliyetler göz önünde bulundurulmalı. Dövizdeki dalgalanmanın maliyetleri artırmaması için dikkatli bir yaklaşım gerekiyor," dedi.

Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin turizm sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekerek, fiyat artışlarının turistleri alternatif destinasyonlara yönlendirebileceğini belirtti. Türkiye'nin rekabet gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

Rezervlerdeki İyileşme ve Başarılar

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin rezervlerinin çok daha iyi bir noktada olduğunu ve CDS oranlarının düştüğünü belirterek, "Bunlar, ekonomik istikrarın işaretleri. Türkiye'nin ekonomik başarıları, sadece finansal verilerle değil, aynı zamanda üretim ve ihracat sektörlerine odaklanarak daha da pekiştirilmelidir," diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin yeniden kazanılmasının önemine vurgu yaparak, özellikle otomotiv, beyaz eşya ve kimya sektörlerinde Türk ihracatçılarının zorlandığını söyledi. "Bu sektörlerdeki zorlukların üstesinden gelebilmek için daha güçlü bir destek politikası uygulanmalı," diyerek sözlerini tamamladı.