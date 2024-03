Scania, müşterileri ile servis anlaşmaları yaparak araçların kullanım ömürlerinin uzamasına, operasyonel sürekliliğe ve rekabet avantajına katkı sağlıyor.

“Bütçe dostu seçenekler”

Galataport Doğuş Otomotiv Plus’ta Doğuş Otomotiv Scania Servis Kontratları Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu, Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Onur Yereşer’in katılımı ile düzenlenen basın toplantısında Servis Kontratları, Onarım ve Bakım Anlaşmaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Basın toplantısında konuşma yapan Doğuş Otomotiv Scania Servis Kontratları Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu, servis paketleri, bakım ve onarım anlaşmalarının Scania müşterilerinin öngörülen bakım maliyetleri ile birlikte toplam işletme maliyetlerini daha da düşürmelerine yardımcı olduğu belirtti.

Tuzcuoğlu “Müşterilerimizin araçlarından en yüksek verimi almalarını ve işletme maliyetlerini en aza indirmelerini istiyoruz. Yetkili Servislerde Scania standartlarında, en iyi eğitimi almış personel ile son teknoloji ekipman ile bakım yaptıran müşterilerimize tam bir güven ve tasarruf sunuyoruz. Müşterilerimiz sabit bakım maliyeti, yakıt tüketiminde tasarruf, yüksek ikinci el değeri avantajlarına sahip olmaktadır” dedi.

Doğuş Otomotiv Scania Servis Kontratları Müdürü Tuzcuoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Scania Plus, Scania Profesyonel, Scania Premium paketleri ile müşterilerimize birçok katma değerli hizmeti bir arada sunuyoruz. Scania sıfır araç ile standart olarak sunulan, herhangi ekstra bir ücret ödenmeden aktif hale gelen Scania Plus paketi 4 yıllık periyodik bakım ve 1 yıl tam garanti, Profesyonel paketi ise 4 yıllık periyodik bakım, 1 yıl tam garanti, seçeneğine göre 1 ile 3 yıl motor, şanzıman ve yürüyen aksam bakım ve onarımını kapsıyor. Premium paketinde ise Profesyonel pakete ek olarak seçeneğine göre 2 ile 3 yıl diğer mekanik aksam onarımı sunulmaktadır. Ayrıca, Scania markalı kaskoyu, geniş kapsamlı onarım içeriği ile tüm yetkili servislerde müşterilerimize sunmaktayız”

Suna Türk Tuzcuoğlu, Scania parça bulunabilirliğinin yüzde 98 civarında olduğunu ve bu avantajlı paketlerle müşterilerinin operasyonlarına kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Her 2 Scania’dan 1 tanesi bakım paketli”

2023 yılı servis anlaşmaları ile 2024 yılı hedeflerini de paylaşan Tuzcuoğlu “2023 yılında 4 bin 500 adet servis kontratı yaptık. Geçen yıl Scania Plus ile verilen araçların yüzde 50’sinde aynı zamanda profesyonel ve premium onarım paketi bulunuyor. 2024 yılı hedefimiz ise 5 bin 500’ün üstünde servis kontratı yapmak. Şu an yollarda 10 bin adet servis kontratlı araç bulunuyor. Bu da her 2 Scania’dan 1 tanesi bakım anlaşmalı demek. 31 Mart tarihine kadar herhangi bir Scania yetkili servisine giden müşterilerimiz bu paketlerden dilediğine yüzde 20 indirimli ve 3 ile 12 ay vade ile sahip olabilecek. 50 bin TL başlangıç fiyatları ile satılan Scania servis anlaşmaları, Türkiye genelinde 18 Yetkili Servis noktasında geçerli oluyor” açıklamasında bulundu.