Atlas Lojistik Ödülleri'nde Heyecan Yükseliyor: Online Oylama Başladı!

Lojistik sektörünün en saygın ödül organizasyonu Atlas Lojistik Ödülleri'nde heyecan giderek yükseliyor. Online yarışma kategorisinde aday önerme sürecinin ardından oy verme aşamasına geçildi.

Bu yıl 15. yaşını kutlayan Atlas Lojistik Ödülleri’nin en çok ilgi gören kategorilerinden “Online Yarışmada” oylama süreci başladı. Ağır Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Atlas Lojistik Ödülleri Jüri Üyesi Yasin Bayraktar yarışmanın oylama aşamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sektörün Barometresi

“Lojistik sektörünün nabzını tutan en önemli etkinliklerden biri olan yarışmayı kazanan şirketler ve sektör profesyonelleri, başarılarının yanı sıra inovasyon ve sürdürülebilirlik konularındaki çabalarıyla da ön plana çıkıyorlar. Bu nedenle ödül organizasyonunu adeta sektörün barometresi olarak tanımlıyorum.” diyen Ağır Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Atlas Lojistik Ödülleri Jüri Üyesi Yasin Bayraktar; Lojistik sektörüne ilgi duyan bütün kesimleri online yarışmada oy kullanmaya çağırdı ve şöyle devam etti: “En başarılı ve yenilikçi şirketlerle birlikte profesyonel yöneticilerin yarıştığı bu dalda, siz de oy kullanarak favorinizi belirleyebilir ve lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.”

Online Oylamaya Katılmak Çok Kolay

Online yarışmada Atlas Lojistik Ödülleri'nin web sitesi üzerinden oy kullanmanın çok kolay ve ücretsiz olduğunu belirten Yasin Bayraktar; “ https://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma/ adresine girerek tercinize göre oy verebilirsiniz.” diyerek sözlerine son verdi.

Online Oylama 4 Kasım 2024 Pazartesi Günü Sona Eriyor

Atlas Ödülleri’nin heyecanla devam eden kategorisi online yarışmada oy verme süreci 4 Kasım 2024 Pazartesi 17.00’ye kadar devam edecek.

Kurumsal Kategori Başvuruları 1 Kasım 2024 Tarihinde Sona Eriyor

“Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi 1 Kasım 2024 Cuma günü 17.00’de sona erecek. Kurumsal başvurular https://www.lojistikodulleri.com/basvuru-formlari/ adresindeki formlar aracılığıyla yapılabiliyor.