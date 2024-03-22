. Kullanıcıları arasında NATO “Türk Endüstri Günü” etkinliğinde DAMISE platformu üzerinden dijital ürün/hizmet tanıtımları gerçekleştirilmiş olan ASELSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN gibi ana yüklenici firmaların da olduğu platformun asıl hayata geçirilme amacı ise ihracatı artırmak… Firmaların ihracat için küresel tedarik zinciri giriş süreçlerine hakim olması ve tasarımdan itibaren atılacak adımları bunlara göre izlemesi gerektiğini söyleyen DAMISE Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Yasemin Ok, “Firmaların dijital ortamda sektörel gelişmelere ve firmalara tek tıkla erişebildiği bir platform oluşturduk. DAMISE; Ekosistem, Akademi, Dijital Vitrin ve Tedarikçi Yönetim Sistemi çözümleriyle faaliyet gösteren yeni nesil dijital bir platformdur” dedi.

NATO “Türk Endüstri Günü” etkinliğinde ürün/hizmet tanıtımları yapan ASELSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN gibi ana yüklenici kullanıcıları var

“Platform; savunma havacılık, uzay, denizcilik ve 52 alt sektörde SAHA İstanbul üye firmaları ile ilgili yapılan analizler ve pazar araştırmaları sonucu ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak adına hayata geçirdiğimiz dijital bir platformdur. Ana yükleniciler, kurumsal KOBİ ve ölçekli firmalar, tedarikçi ve tedarikçi olmayı isteyenler, çatı kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve kamu kuruluşları kullanıcılarımız arasında yer almaktadır” diyen Yasemin Ok, aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN gibi ana yüklenici firmaların da bulunduğunu ancak ana hedeflerinin uluslararası bir platform olması sayesinde global markalar olan Airbus, Boeing gibi firmalara da ulaşmak olduğunu ifade etti.

“Sektörde küresel tedarik zinciri konusunda büyük bir bilgi açığı vardı”

Sistemi bir örnekle açıklayan Ok, “Örneğin ana yükleniciler, KOBİ ve diğer firmalarla çalışmak istiyor ancak sektörle ilgili çok ciddi sertifikasyon, akreditasyon, uluslararası anlaşmalar ile kritik ve stratejik bilgiler gibi engeller söz konusu... Dolayısıyla sadece ürünü geliştirmek bu sektörde satışı getirmemektedir. Firmaların küresel tedarik zinciri giriş süreçlerini bilmesi ve tasarımdan itibaren bu bilgiler çerçevesinde süreci yönetmesi de beklenmektedir. Ancak sektörde bunların çok bilinmediğini, hatta eksik ya da yanlış bilindiğini ve yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu gördük. Özellikle KOBİ’lerimizin çok başarılı teknik kabiliyetleri olmasına rağmen küresel tedarik zincirine giriş süreçleri hakkında doğru bilgiye sahip olmadıklarını fark ettik. Diğer tarafta ana üreticiler de uluslararası sertifikasyon, akreditasyon ve uluslararası anlaşmalar gereği olan küresel tedarik zincirindeki süreçlerde uygun firmalarla çalışmak zorundalar. Bu iki durum başarıyla gerçekleştiği zaman iş satışa dönüşmekte ve ihracat gerçekleşebilmektedir. Biz de gördüğümüz bu ihtiyaçları dijitalde karşılamak adına 2017’de yola çıktık” diye konuştu.

Sektörün tüm ihtiyaçlarına tek tuşla ulaşabilme imkanı sunuyor

Firmaların dijital ortamda sektörel gelişmelere ve firmalara tek tıkla erişebildiği bir platform olduğunu vurgulayan Ok, “Bu platformda firmalara; ürün ve hizmet sergileyebilme, sektörel arama motoruna ulaşabilme, ulusal ve uluslararası görünürlük sağlayabilme, firma potansiyellerini ortaya koyabilme, sektörde iş birlikleri oluşturabilme, deneyim ve bilgi paylaşabilme, analiz ve detaylı rapor alabilme ve küresel tedarik zincirine dahil olabilme süreçleriyle ilgili konularda hizmet alabilmektedir. DAMISE; Ekosistem, Akademi, Dijital Vitrin ve Tedarikçi Yönetim Sistemi çözümleriyle faaliyet gösteren yeni nesil dijital bir platformdur” dedi.

Ana yükleniciler tedarikçi firma arayışı için çağrıya çıkabiliyor

Ok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmaların ürün ve hizmetleri gerek uluslararası ürün kodlarına göre gerek kabiliyetlerine ya da ürünün teknik özelliklerine göre arayabilecekleri, platform içerisinde kurum hafızası oluşturmak için favorilere ekleyebilecekleri, kendisini favorilere ekleyenleri görebilecekleri ve platform üzerinden mesajlaşabilecekleri teknik imkanlar sunmaktayız. Bunlara ek olarak, ürün/hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarda hangi firmaların incelediğini görebilecekleri bir ortam da sunmaktayız. Bunlar ciddi istatistiki veri analizi gerektirmektedir. Diğer taraftan sektörel kuruluşlara nasıl tedarikçi olunabileceğini, yeterli özelliklere sahip olup olmadıklarını değerlendirebilecekleri bir özellik de (Tedarikçi Yönetim Sistemi) bulunmaktadır. Örneğin bir ana yüklenici firma kendine özel bir uyumluluk listesi de sunabilir. KOBİ veya diğer firmalar bu listeden kendi yeterliliklerini kontrol edebilirler. Ana yüklenici bu liste üzerinden çağrıya çıkıp tedarikçi arayışına girebilir. Listedeki kabiliyetleri sağlayan firmalar bunlara başvurabilir veya eksiklikleri olanlar da eksikliklerini gidermek üzere farklı çözümlerimizden (Akademi) faydalanabilmektedir.”

“Türk ürün ve hizmetlerinin dünyada boy göstermesini hedefliyoruz”

Temel amaçlarının ihracat olduğunu vurgulayan Ok, sözlerini şöyle noktaladı: “Türk ürünlerinin ve hizmetlerinin küresel pazarda yerini almasını, markalaşarak dünyada boy göstermesini ve küresel tedarik zinciri süreçlerinde yer almasını hedefliyoruz. Dijital Vitrin hizmet modülümüz ise; fiziksel, online veya hibrit etkinliklerin senkron veya asenkron olarak dijitalde yer almasını, firma, ürün veya hizmet lansmanlarının Dijital Vitrin üzerinden tüm dünyada sergilenmesini sağlamaktadır. Özetle savunma havacılık, uzay, denizcilik ve 52 alt sektör için DAMISE; dijital bir pazaryeri, dijital bir arama motoru, dijital bir iletişim alanı ve ihracat süreçlerinin dijital yönetimini sağlayan yeni nesil dijital bir platformdur. Bir yandan da platformumuza yeni nesil teknolojiler dahil etmeye devam etmekteyiz. Örneğin atıl stok, atıl kapasite gibi konular ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan alanlar… Bu konuların hızlı ve pratik çözümüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.”