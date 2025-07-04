Van esnafı, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle turizm gelirlerinin dibe vurduğunu ifade ederek, yaşanan sürecin bir an önce sona ermesini temenni ediyor. Kentin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan İranlı turistlerin yokluğu, birçok sektörü olumsuz etkiledi.

"Barış Her Şeyden Önce Gelmeli"

Eğlence mekanlarında vakit geçiren İranlı ziyaretçiler ise savaşın getirdiği olumsuz havadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Dünya genelinde barışın hâkim olması gerektiğini vurgulayan turistler, “Savaş hiçbir millete fayda getirmez. Biz İranlılar, her zaman barıştan yana olduk” mesajı verdi.

Yetkililer ise Van turizminin tekrar canlanması için hem bölgesel istikrarın sağlanması hem de yeni tanıtım hamlelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.