Altın Gibi Değer Kazanıyor, Geceleri Bile Satılıyor

Bamyanın fiyatının hızla yükselmesi, üreticiyi sevindirirken tüketiciyi düşündürüyor. Amasya semt pazarında 42 yıldır esnaflık yapan Metin Kantarcı, bamyanın bir yatırım aracı gibi değerlendiğini belirterek, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. Bir buçuk ay önce 2 bin 700 TL'ydi. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi. Bamyası olanlar bu süreçte iyi kazandı. Apartman alamasa da birkaç daire alabilirler" ifadelerini kullandı.

Peşin parayla satılan bamyanın altın gibi hemen nakde çevrilebildiğini vurgulayan Kantarcı, "Geceleri kuyumcu açık değildir ama bamyacı açıktır. Alıcı, üreticinin kapısına kadar gelip bamya almak istiyor. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu, şimdi çeyrek altını yakalayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Emek Yoğun Bir Üretim Süreci

Sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar, büyük bir titizlikle iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurutuluyor. Dizme işlemleri geç saatlere kadar sürerken, bu zahmetli süreç fiyatlara da yansıyor. Bamya üreticisi Emre Can Kantarcı, "Bamyanın bu kadar değerli olmasının sebebi, üretim sürecinin çok meşakkatli olması. Ekiminden toplanmasına, ipe dizilmesinden kurutulmasına kadar her aşaması büyük emek istiyor. Bu yüzden fiyatı daha da yükselebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiye Katkısı Artıyor

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, çiçek bamyasının bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretim gerçekleştiğini ve ekonomiye 367 milyon TL’lik katkı sağlandığını ifade eden Güven, "Bu yıl üretimin ve ekonomik getirinin daha da artması bekleniyor" dedi.

Çiçek bamyanın özellikle Konya ve Kayseri gibi illerde büyük talep gördüğünü belirten yetkililer, düğün, tören ve mevlit yemeklerinde ana yemek olarak tercih edilmesi nedeniyle fiyatının yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Altınla yarışan değeriyle çiçek bamya, Amasya’da yatırım aracı olarak bile değerlendiriliyor.