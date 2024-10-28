“Milli ve Manevi Duygularla Sektöre Adım Attık”

Sapmaz Savunma Ortağı Faruk Kalkavan, SAHA EXPO’daki deneyimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektöre giriş motivasyonlarının milli ve manevi duygulara dayandığını belirtti: “Bu sektöre milli ve manevi duygularla girdik. SAHA EXPO bizim için çok verimli geçti; dünyanın dört bir yanından yetkililer standımızı ziyaret etti. Droket ve diğer ürünlerimiz, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gururla izlememize vesile oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ülkeler için üretim ve ihracat hedeflerimizi yakın gelecekte gerçekleştireceğiz,” dedi.

Kalkavan, Droket gibi düşük maliyetle büyük etkiler yaratan drone’ların coğrafyamızda yaşanan çatışmalardan, özellikle de Ukrayna-Rusya savaşında drone’ların öneminden ilham alınarak geliştirildiğini vurguladı. “Savunma sanayiinde büyük bir potansiyel var; gelecekte droneların savunma stratejilerinde daha büyük roller oynayacağına inanıyoruz,” diye ekledi.

“Droket’e Yoğun İlgi”

Sapmaz Savunma Ortağı Abdurrahman Gürel, güdümlü mühimmat teknolojisiyle donatılmış olan Droket hakkında bilgiler vererek, ürünün yüksek ilgi gördüğünü belirtti.

Gürel, Droket’in hem manuel kontrol edilebilmesi hem de kamera sistemi sayesinde hedefe otomatik kilitlenebilmesi gibi özellikleriyle Arap ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ifade etti. Gürel, "Drone’larımız, 15 derecelik açıyla koşan bir insanı bile takip edebiliyor; bu da ona benzersiz bir operasyonel yetenek kazandırıyor," dedi.

“Droket ile Savunmada Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Sapmaz Savunma’nın kurucu ortaklarından Serdar Sapmaz ise SAHA EXPO’daki yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Droket projemize inanılmaz bir ilgi var, çünkü bu fuarda benzeri bulunmuyor. Gelen ziyaretçiler ürünlerimizi dikkatle inceledi, hatta ortaklık teklif edenler oldu. Bu ürün, yalnızca bizim hayalimizdi ve onu kendimiz geliştirdik.” Sapmaz ayrıca, Haluk Bayraktar’dan mühimmat konusunda destek sözü aldıklarını belirtti ve savunma sanayiinde akıllı sistemlerin önemine vurgu yaparak, ilerleyen dönemlerde güdümlü ve akıllı mühimmat teknolojilerine dair gelişmelerin artacağını söyledi.

Sapmaz Savunma’nın Yenilikçi Ürünleri

2014 yılında Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre giriş yapan Sapmaz Savunma, insansız hava araçları (İHA) üretiminde uzmanlaşmış bir firma olarak dikkat çekiyor. Şirket, tarım sektöründen keşif ve gözetleme faaliyetlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarken, akıllı tarım uygulamaları için ZİHA, multispektral görüntüleme drone’ları ve kendin yap drone geliştirme setleri gibi öne çıkan ürünlere sahip. Ayrıca hafif İHA işleticisi olarak danışmanlık hizmetleri de sunan firma, İHA’ların kayıt, tescil ve bakım süreçlerini profesyonel bir yapıda yönetiyor.

Sapmaz Savunma, SAHA EXPO gibi etkinliklerde inovatif ürünlerini sergileyerek hem savunma sanayinde yeni ortaklıklar oluşturmayı hem de yurt dışı satışlarını artırmayı hedefliyor.