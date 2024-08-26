Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, ‘Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye’ hedefiyle düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bu yıl da ana paydaşları arasında yer alacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da yapılacak organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri buluşturacak.



SANKO Holding, TEKNOFEST’e beş yıldır verdiği destek kapsamında, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın yürütücülüğünü üstleniyor. Yarışma, toplumda yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliği kültürünü geliştirerek, çevre bilincini artırmayı hedefleyen yenilikçi ve teknolojik fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlıyor.



SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunların katılabildiği yarışmaya, bu yıl toplam 150 bin 181 takım başvurdu. Antalya ANFAŞ'ta 5-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak finalde ise 80 takım yarışmaya hak kazandı.