Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklanan verileri değerlendirdiği açıklamasında, sanayideki büyümenin özellikle yüksek teknoloji grubunda daha belirgin hale geldiğini vurguladı. Kacır, “Sanayi üretim endeksi mart ayında yıllık yüzde 2,5, aylık ise yüzde 3,4 artış gösterdi. En dikkat çekici artış, yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda gerçekleşti. Bu gelişmeler, katma değerli üretim vizyonumuzun sahaya yansıdığını ortaya koyuyor,” dedi.

Sanayicilere verilen desteklerin artarak süreceğini belirten Bakan Kacır, “Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde finansman olanaklarını genişletmek, istihdamı artırmak ve üretim kapasitesini güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak sanayicilerin küresel rekabette elini güçlendirecek politikaları sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, "Sanayimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmesi için Ar-Ge, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni adımlar atacağız" şeklinde konuştu.