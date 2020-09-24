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SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYESİ PROF. DR. HACI MEHMET GÜNAY, BİR TELEVİZYON KANALINDA ‘İLMİHAL’ ADLI BİR PROGRAM YAPMAYA BAŞLADI.
SAKARYA 24.09.2020, 13:26
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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, bir televizyon kanalında ‘İlmihal’ adlı bir program yapmaya başladı.
Programın yayınlanan birinci bölümünde Prof. Dr. Günay tarafından ilmihalin ne anlama geldiği, ilmihal bilgilerinin kapsamı, ilmihal bilgilerine neden gerek duyulduğu ve bunların inananlara neler sağladığı, her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken hususların neler olduğu konuları üzerinde duruldu.
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