Uzmanlık Temelli Projeler Yerinde İncelendi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, ebebek’in emzirme, oyun ve uyku alanlarında hayata geçirdiği uzmanlık temelli projeleri yerinde incelemek üzere Ankara Pursaklar mağazasını ziyaret etti. Bu buluşma, ebebek’in bebek dostu mağaza olma yolculuğu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler kapsamında gerçekleşti. Mağaza turu kapsamında ebebek’in bebeveynlere sunduğu hizmet modelini, uzman desteğine dayalı uygulamaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret boyunca ebebek’in bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik uzmanlık temelli çalışmaları kapsamlı şekilde aktarıldı; ailelerin doğru bilgiye ve uzman desteğine erişimini kolaylaştıran proje modelleri paylaşıldı. Ziyarete ebebek’ten Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül, ebebek’ ten Bebek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hande Yuvakuran ve Klinik Psikolog Gökçe Günaydın eşlik etti.

Uzmanlık Temelli Projelerle Bebeveynlerin Her Zaman Yanında

ebebek, uzun süredir sürdürdüğü Emzirme Destek, Uyku Destek ve Oyun Elçileri Projeleri kapsamında, bebeveynlere ücretsiz ve birebir danışmanlık hizmetleri sunuyor. Belirli mağazalarda, çağrı merkezinde ve dijital platformlarda uzman ekipler aracılığıyla yürütülen bu çalışmalarla binlerce bebeveyne temas ediliyor.

Toplumsal Fayda Odaklı Yaklaşım

ebebek, bebeklerin sağlıklı gelişiminin yalnızca ürünle değil; doğru bilgi, bilimsel yaklaşım ve uzman desteğiyle mümkün olduğuna inanıyor. Bu anlayışla hayata geçirilen projeler, bebeveynlerin kendilerini daha bilinçli ve güvende hissetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

ebebek Mağazacılık A.Ş. Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, ziyaret ile ilgili “Bebeklerin gelişimine dair yürüttüğümüz çalışmaları yüz yüze aktarma fırsatı bulduğumuz bu buluşma ve sahadaki deneyim paylaşımı, bizim için son derece kıymetliydi. ebebek olarak ailelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda ürün sunmanın ötesine geçiyor; bilgiye erişimi, rehberliği ve güveni esas alan yaklaşımımızla tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu bakış açısıyla, toplumsal faydayı merkeze alan projelerimizi de aynı sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.