REDES Sistemiyle Dijital Takip Hız Kazanıyor

Sağlık alanında dijital denetim anlayışı, REDES (Risk Esaslı Dijital Denetim Sistemi) ile güçleniyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun öncülüğünde başlatılan sistem kapsamında, hastanelerdeki riskli durumlar birim amirleri tarafından anlık olarak izlenerek gerekli önlemler derhal alınacak. REDES’in tanıtımı ve eğitimi kapsamında bugüne dek 39 ilde 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürleri ve hastane başhekimleri için özel olarak hazırlanan "REDES Yönetici Bilgi Ekranları" da erişime açıldı.

Yerinde Müdahale, Hızlı Çözüm

Hasta memnuniyetini artırmayı amaçlayan genelgede, sağlık hizmetinin sunumunda yaşanabilecek olası teknik ve idari sorunlara karşı proaktif yaklaşım benimseniyor. Vatandaş şikayetlerinin hızla çözüme kavuşturulması için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane yönetimleri her türlü tedbiri alacak. Ayrıca, müfettiş bilgisi gerektirmeyen konular, özel "Muhakkiklik" eğitimi almış üç binden fazla nitelikli personel tarafından incelenecek.

İki Aylık Teftiş Seferberliğiyle 206 Hastane Denetlendi

Ocak ve nisan aylarında başlatılan iki büyük teftiş seferberliği kapsamında, 19 ilde toplam 206 hastanede denetimler yapıldı. Tespit edilen sorunların giderilmesiyle sağlık hizmetlerinde kalite artışı sağlandığı ifade edildi. Genelgede, özellikle bilirkişi veya uzman heyeti taleplerine ilişkin müfettiş yazılarının öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Vatandaş Odaklı Devlet Anlayışı Esas Alındı

2024’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni esas alan Sağlık Bakanlığı’nın yeni genelgesinde, "vatandaş odaklı devlet" anlayışı merkeze alındı. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerine dair her türlü aksaklık, vatandaşların mağduriyet yaşamadan yerinde ve süratle giderilecek.

Yeni Teftiş Kurulu Genelgesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı, hem dijitalleşme hem de kurumsal denetim boyutunda önemli bir adım atarak, sağlık sistemindeki hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.