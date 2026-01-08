Moskova yönetimi, açık denizlerde başka devletlerin yargı yetkisi altındaki gemilere karşı güç kullanılamayacağını vurgularken, ABD ise geminin “sahte bayrak” taşıdığı gerekçesiyle vatansız kabul edildiğini savundu.

Rusya: Uluslararası Hukuk İhlal Edildi

MOSKOVA (İHA) – Rusya Ulaştırma Bakanlığı, daha önce “Bella-1” olarak bilinen ve Marinera adıyla seyreden Rus bandıralı petrol tankerine ABD tarafından el konulmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, geminin 24 Aralık 2025’te Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde Rus bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirtti.

Açıklamada, ABD deniz kuvvetlerinin herhangi bir devletin karasuları dışında, açık denizde gemiye çıktığı ve gemiyle iletişimin kesildiği ifade edilerek şu değerlendirme yapıldı:

“1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre açık denizlerde serbest seyrüsefer esastır. Hiçbir devlet, başka bir devletin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir.”

ABD: “Sahte Bayrak Taşıdığı İçin Vatansız”

WASHINGTON (İHA) – Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya’nın açıklamalarına karşılık olarak el konulan geminin Venezuela yaptırımlarını ihlal eden bir ‘gölge filo’ tankeri olduğunu savundu.

Leavitt, ABD Federal Mahkemesi tarafından verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda Marinera tankerinin İngiltere’nin de desteğiyle Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“El konulan gemi sahte bayrak taşıdığı için vatansız kabul edildi. Yaptırımlı Venezuelalı petrol taşıyordu ve bu faaliyetlere Başkan Trump döneminde müsamaha gösterilmeyecektir.”

Mürettebat ABD’de Yargılanabilir

Leavitt, gemi hakkında yargı kararı bulunduğunu ve mürettebatın federal hukuku ihlal kapsamında yargılanabileceğini, gerekirse ABD’ye getirilebileceğini söyledi. El koyma işleminin herhangi bir çatışma yaşanmadan gerçekleştirildiğini de vurguladı.

İkinci Tanker de Ele Geçirildi

Beyaz Saray Sözcüsü, Sophia adlı başka bir petrol tankerinin de ABD Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları koordinasyonunda ele geçirildiğini açıkladı. Sophia’nın da vatansız ve yaptırımlara tabi bir gölge filo tankeri olduğu ifade edildi.

Gerilim Tırmanıyor

Rusya’nın tankerleri korumak amacıyla bölgeye denizaltı gönderdiği iddialarına da değinen Leavitt, herhangi bir temas yaşanmadığını belirterek, ABD’nin yasa dışı petrol taşımacılığına karşı ambargoyu kararlılıkla uygulayacağını söyledi.

Uzmanlar, tanker krizinin ABD–Rusya ilişkilerinde yeni bir diplomatik ve hukuki gerilim alanı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.