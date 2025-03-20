Takas Birleşik Arap Emirlikleri’nin Arabuluculuğunda Gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 175 Rus esiri iade ettiği, karşılığında Rusya’nın da aynı sayıda Ukraynalı esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Takas edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi desteğin sağlandığı aktarıldı. Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği ifade edildi.

Bu esir değişiminin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği vurgulandı.

Putin ve Trump Görüşmesi Sonrası Ateşkes Anlaşması

Esir takasına ilişkin anlaşmanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından sağlandığı öğrenildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, tarafların enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurma kararı aldığı belirtilmişti. Ayrıca, ağır yaralı Ukraynalı esirlerin de iyi niyet göstergesi olarak Rusya’daki sağlık kuruluşlarından iade edileceği duyurulmuştu.

Bu takas, savaşın devam ettiği bölgede insani bir adım olarak değerlendirilirken, taraflar arasındaki gerilimin düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı merakla bekleniyor.