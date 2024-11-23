Rize'nin Pazar ilçesinde Atmaca Salma Festivali'nin bu yıl 2.'si düzenlendi. Düzenlenen festivalde 30 atmaca birbiriyle bıldırcın avı için yarıştı. İlk olarak önceden tutulan bıldırcınlar doğaya salındı, ardından atmacalar. Bıldırcını en hızlı yakalayan ise 8 yaşındaki İbrahim Atar'ın atmacası oldu. Rize ile bütünleşen atmacacılık kültürünün gerçek amacının yansıtıldığı festivalde yarışan atmacaların yetenekleri herkesin beğenisini toplarken renkli görüntülere de sahne oldu.



Atmaca Salma Festivali'nin normal şartlarda Eylül ayında olması gerektiğini ancak hava şartlarının olumsuz seyri yüzünden aksadığının altını çizen Yahya Tezi “Arhavi'den, Kemalpaşa'dan, Rize merkezden, Çayeli'nden gelen atmacacı arkadaşlarımız var. 2.'sini düzenliyor, çok güzel bir festival yarışmalar yapıyoruz. Atmacacılık bizim ata sporumuz. Ata sporumuz olduğu için değer veren arkadaşlarımız var. Yaklaşık 30 üzerinde yarışmacı katıldı. Sezona geç kaldık aslında. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle geç başladık ama yine de her şey güzel oldu” ifadelerini kullandı.