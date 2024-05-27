Aktaş Group bünyesinde, 2000’li yılların başından bugüne kesintisiz faaliyet gösteren Rexoil Automechanika Istanbul 2024'te sergilediği ürünlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Rexoil markasının Genel Müdürü Aydın Özbey Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a konuştu. Özbey: "İstanbul Tuzla da 15 bin metrekare kapalı alanda kurulu Fabrikamızda tek vardiyada yıllık 70 bin ton madeni yağ, 4 bin 500 ton Gres üretim kabiliyetine sahibiz. 110 kişilik bir doğrudan istihdam sağladığımız bir insan kaynağına sahibiz. Ülke ve dünya geneline yaygın networkümüzle 5 kıtada 100 ün üzerindeki ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından Madeni Yağ Sektörüne yönelik yapılan değerlendirmeye göre 7 yıldır kesintisiz olarak en fazla ihracat gerçekleştiren ilk beşte yer alana tek yerli ve milli sermayeli şirketiz. Fabrikamızda Ulusal ve uluslararası standartlarda Otomotiv ve denizcilik yağları, Endüstriyel yağlar, Proses yağları, Gres ve antifriz, üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

REXOIL MARKASINI VE ÜRÜNLERİNİ YAKINDAN TANIYALIM

· OEM onaylarımız ile yüksek performanslı motor yağları üretiminde önemli bir Pazar büyüklüğüne sahip.

· REXOIL DIAMOND, CHROME, PLATINIUM ve TITANIUM serisi motor yağlarımızla Tam sentetik, Yarı Sentetik ve Mineral bazlı binek, hafif, ağır hizmet ticari araçlar, tarım makinaları ve motosikletlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

· REXOIL TRANSMISSION serisi sentetik ve mineral bazlı dişli ve transmisyon yağları, ATF serisi, Otomatik transmisyon ve şansımzan yağları, Fren Hidroliği, Antifiriz üretimi var.

· Endüstriyel Yağ Grubunda Hidrolik, Kızak, Isı Transfer, kompresör, kesme yağlarından oluşan üretime sahip.

· ALESTA Serisi Denizcilik yağlarıyla ülke geneline 7/24 hizmet sunuyor. Sadece İstanbul demir bölgesinde, irili ufaklı toplamda 400 ton taşıma kapasitesini bulan gemileriyle tedarik yapabilme altyapısına sahip.

· İmalat sektörünün önemli bir hammadesi olan REX, Shine, WHITE OIL ve AREX Serisi Proses Yağlarıyla farklı viskozite ve saflıklarda plastikten, kauçuk üretimine , kozmetikten, eczacılık setörlerine hitap eden geniş ürün yelpazesine sahip.

· NEON serisi Kalisiyum, Lityum esaslı, EP Katıklı Komplex ve Grafitli Gres yağlarımızla demir-çelik, madencilik, çimento ve iş makineleri sektörlerine yönelik ürünler üretiyor.

· Teknoloji ve donanım olarak üst seviyedeki üretim & dolum makine parkuru ve madeni yağ teknolojisinde ihtiyaç duyulan teknolojik üstünlüğe sahip cihaz alt yapısına sahip akredite laboratuvarı ile hammadde tedarik, AR-GE, üretim, satış ve satış sonrası süreçlerini güvence altına alararak ve hizmet sunduğu tüm sektörlerin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştiriyor.