Kurul’un yürüttüğü Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi sırasında elde edilen bulgular, Google’ın uygulama geliştiricilere yönelik çeşitli kısıtlamalar getirdiği yönünde şüpheleri gündeme getirdi. Bunun üzerine şirket hakkında önaraştırma yapıldı.
Önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın almalarda yalnızca Google Play Faturalandırma sistemi üzerinden işlem yapılmasına izin verdiği, geliştiricilerin ise kullanıcılarını alternatif ödeme seçenekleri hakkında bilgilendirmesinin engellendiği belirlendi.
Rekabet Kurulu, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında pazar gücünün kötüye kullanılması anlamına gelebileceğini vurguladı. İddiaların detaylı biçimde incelenmesi amacıyla da Google hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildi.