Cenaze Törenine Yoğun Katılım

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya kampüs alanında gerçekleştirilen cenaze merasimi, Hacı Sabire Aydın’a duyulan sevgi ve saygının göstergesi olarak geniş bir katılımla gerçekleşti. Törene; Maliye eski Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Eski İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlahiyat Profesörü Dr. Mustafa Karataş, akademisyenler, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Taziye mesajlarının iletildiği törende, katılımcılar Prof. Dr. Mustafa Aydın ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Merhumeye dualar edildi, helallik alındı. Cenaze namazı, ikindi namazını müteakip İstanbul Aydın Üniversitesi bahçesinde kılındı.

Ebedi İstirahatgahı Memleketi Trabzon Oldu

İstanbul’daki törenin ardından merhumenin naaşı, memleketi olan Trabzon’un Maçka ilçesi Kaynarca Köyü’ne uğurlandı. Merhumenin naaşı, memleketi olan Trabzon’un Maçka ilçesi Kaynarca Köyünde, 25 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakip aile kabristanında defnedilecek

Ekovitrin Ailesinden Başsağlığı Mesajı

Ekovitrin ailesi olarak, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın kıymetli annesi Hacı Sabire Aydın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Prof. Dr. Mustafa Aydın ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.