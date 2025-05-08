Yeni düzenlemeye göre, yalnızca harf ve rakamlar arasında değil, plaka yüzeyinin herhangi bir noktasında vida bulunması muayeneden kalma nedeni olacak. Özellikle Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve plaka tanıma sistemlerinin doğru çalışmasını engelleyen bu tür uygulamalara artık müsamaha gösterilmeyecek.

TÜVTÜRK’ten Uyarı: Plakalarınızı Kontrol Edin

TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerine plaka kontrollerini muayene öncesinde mutlaka yaptırmaları çağrısında bulundu. Standart dışı vida, yansıtıcı malzeme ya da boya tespit edilen araçların, teknik olarak sağlam olsa bile muayeneden geçemeyeceği vurgulandı. Araç sahiplerinin gerekirse plakalarını yenilemeleri gerektiği belirtildi.

Polis Kontrolünde Ceza Yağabilir

Söz konusu düzenleme yalnızca muayene süreciyle sınırlı değil. Trafik ekipleri, denetimlerde yönetmeliğe aykırı plaka tespit ettikleri araçlara 3 bin 809 TL idari para cezası kesecek. Bu nedenle sürücülerin plakalarını bir an önce mevzuata uygun hale getirmeleri büyük önem taşıyor.

Plaka Yenileme Nasıl Yapılır?

Plaka değiştirmek isteyen araç sahipleri öncelikle notere başvurarak mevcut plakalarını teslim ediyor. Noterde yapılan işlemin ardından verilen belgelerle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) bağlı en yakın şoförler odasına gidilerek yeni plaka bastırılıyor. Bu süreç, çoğu zaman aynı gün içinde tamamlanıyor.