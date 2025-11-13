TCMB Kararı Sonrası Papara’da Para İadesi Başladı

Papara’dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla şirketin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izninin iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu kararın ardından Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında 7 Kasım itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir."

Papara’da Süreç Nasıl İşleyecek?

Papara, kullanıcı bakiyelerinin güvenli bir şekilde iadesi için TCMB’nin denetimi altında hareket ediyor. Şirketin açıklamasına göre, iade süreci kademeli olarak gerçekleştirilecek ve kullanıcıların hesaplarıyla ilgili tüm işlemler, Merkez Bankası’nın belirlediği prosedürler doğrultusunda tamamlanacak.

Hatırlanacağı üzere Papara’ya, 27 Mayıs 2025’te kayyum atanmış, ardından 31 Ekim 2025 tarihinde TCMB tarafından ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmişti.

Kullanıcılar, bakiyelerinin iadesi ve hesap kapatma işlemlerine ilişkin güncel bilgilere Papara’nın resmi açıklamaları ve TCMB duyuruları üzerinden ulaşabilecek.