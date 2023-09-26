HABER: ALİ KARABAŞ

5 Kıtada 130’dan fazla ülkenin mutfaklarına yerli ve milli ürünleriyle çözümler sunan Öztiryakiler. hostech By Tüsid'de en son ürünlerini sergiledi.

Endüstriyel Mutfak Ürünleri Kategorisinde İhracat Lideri olan Öztiryakiler, “2022 İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde “Endüstriyel Mutfak Ürünleri” kategorisinde 1'incilik ödülüne layık görülmüştü.

Öztiryakiler 1958 yılından bugüne endüstriyel mutfak sektöründe 1700 çalışanı ile hazırlık, pişirme, taşıma, bulaşık, soğutucu, açık büfe ve servis ekipmanları yanı sıra, masa üstü servis ekipmanları, temizlik ve hijyen sistemleri ve mobil sahra yaşam ünitelerinin üretimlerini İstanbul, Çorlu ve Antalya’da bulunan toplamda 130.000 m2 modern üretim tesislerinde gerçekleştiriyor.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, Ekovitrin Haber'den Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu.

Dünyada bu kadar çeşitliliğe sahip, bir çatı altında aynı marka ile üretim yapan tek firma olan Öztiryakiler, Ar-Ge merkeziyle patentli ürün sayısını her geçen gün arttırıyor. Marka, alanında uzman ekibiyle sektöründe ilklere imza atarak teknolojiyi ve inovasyonu her zaman odağında tutuyor.

Türk markası olarak dünya da endüstriyel mutfak ürünleri sektörünü en iyi şekilde temsil eden Öztiryakiler uzun yıllar değişmeyen tecrübe ve kalite anlayışı ile 5 kıtada 130’dan fazla ülkede profesyonel mutfakların projelerini A’dan Z’ye yerli ürünleriyle tedarik ediyor, tasarlıyor ve kuruyor.

2000’de fazla cihaz, 5000’i aşkın geniş ürün yelpazesiyle gelen talepleri en iyi şekilde karşılayan Öztiryakiler, Ozti markasıyla ihracatta küresel pazarda var olan gücünü arttırmayı hedefleyerek ihracatta sürdürülebilirliğin temelini ürünlerinde sağladığı başarıyı ve satış sonrası desteklerindeki çalışmaları ile ön planda yer alıyor.