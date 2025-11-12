CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, söz konusu iddianameyi “hukuki değil, tamamen siyasi bir girişim” olarak nitelendirdi.

“Darbeciler yargı cübbesiyle geldi”

CHP lideri Özgür Özel, 19 Mart’ta yaşanan süreci “sivil darbe” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler. Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.”

Özel, 237 gün boyunca yaşanan sürecin “hukuksuzluklarla dolu” olduğunu belirterek, “Bugün çıkan iddianame, herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti. Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir” dedi.

“CHP’yi kapatma girişimi, demokratik siyasete darbedir”

Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bildirimle CHP’nin kapatılmasının istenmesini “şuursuzluk” olarak nitelendirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler. Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak yapılan bildirim, meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar, demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suçüstü halidir.”

“Atatürk’ün partisi milletimize emanettir”

CHP lideri, açıklamasının sonunda kararlılık mesajı vererek, “Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla hukuki değildir; bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir. Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Biz geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödeyeceğiz ama millete inanmaktan ve güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ün partisi milletimize emanettir” ifadelerini kullandı.