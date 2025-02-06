Orka Holding, 1986 yılında Damat markasıyla erkek hazır giyim sektörüne adım attığı günden bugüne, yüzde 100 Türk sermayesi ile kendi markalarını hayata geçirdi. Modayı bir yaşam biçimine dönüştürerek erkek modasının merkezi konumuna yerleşti.

“İşin sırrı dürüstlüktür” düsturuyla faaliyet gösteren Orka Holding yarınlar için de “Teknolojimiz, insan kaynağımız ve üretim gücümüzle, sürdürülebilir ve kaliteli bir gelecek için çalışıyoruz” ilkesini benimsedi.

Damat’ın ardından, 1991 yılında özgün tasarımları ve benzersiz moda anlayışıyla büyük beğeni toplayan Tween markasıyla erkek modasına yeni bir soluk getirdi. 2002 yılında ise D’S damat’ın her bedene ve her bütçeye uygun koleksiyonları ve geniş mağaza ağıyla, erkek hazır giyim sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline gelerek bugünkü marka yapısına ulaştı.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA YENİ BİR STAR DOĞDU

Damat, “Türkiye’de Bir Star” başlıklı haberle, Uomo Collezioni’de yer alan ilk ve tek Türk hazır giyim firması oldu. Damat Tween, Güney Afrika’daki Cape Town Uluslararası Moda Fuarı’nda en iyi stand seçilerek Golden Award ödülünü kazandı. 2000 Sonbahar/Kış sezonu katalog çekimlerini ünlü top model Marcus Schenkenberg ile gerçekleştirdi. Süleyman Orakçıoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından “2002 Yılının Girişimcisi” ödülüne layık görülürken, Damat Tween, Dünya Gazetesi’nin “En Başarılı Marka” ödülünü aldı.

Avrupa merkezi ve global showroomu Orka Global ile Avrupa Lojistik Merkezi’ni Bologna, İtalya’da açtı. D’S Damat, İtalya’da Roma ve Milano, Hollanda’da Amsterdam, Cezayir’de Oran ve ABD’de Atlanta’da mağazalar açtı. 2022’de Beverly Hills Polo Club’ı Türkiye’ye getiren Orka Holding, döngüsel ekonomi girişimi Nivogo ile iş birliği yaparak satılmamış ürünleri yeniledi. 2024 yılında Orka Holding, “2024’ün En Mutlu Çalışma Yerleri” listesine girerek Happy Place to Work Ödülleri’nde ve İHKİB’in Başarılı İhracatçılar Ödülleri’nde birçok ödül kazandı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 40 yıllık faaliyetlerini, markalarını, başarılarını, hedeflerini Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’ya anlattı.

ÜLKE TANITIMINA VE REFAH YOLCULUĞUNA KATKI VERİYOR

2025 ile ilgili mesajınızda; “Çok güzel bir yıl olarak tarihimize geçti 2024! Başarı hikâyemizin bu bölümünü kapatıp yepyeni bir yılda yeni bir sayfa açarken, bakın bu yılı nasıl geçirdik!” dediniz… 40 yıl önce ‘dünya markası olma’ hedefi ile başlayan bir hayalin gerçekleşmesi nasıl oldu?

Kırk yıl önce iki kardeşin Osmanbey’deki küçük bir dükkânda “Damat bir dünya markası olacak” hayali ile başlayan yolculuğu elbette ki hiç kolay değildi. En basit örnekle daha kuruluş yıllarımızda “Bu topraklardan dünya markası çıkmaz” şeklindeki görüşe karşı bir mücadele sergiliyorduk. Dolayısıyla günümüze gelirsek, bu hayalin gerçekleşmesi, bence sadece Orka Holding’in yani bir şirketin başarısından ibaret değil. Yüzde 100 yerli sermayeye sahip bir kuruluş olarak, dünya moda endüstrisinde ülkemizin bayrak taşıyıcısı olduğumuzu düşünüyoruz.

Ülkemizin uluslararası tanıtımına, algısına ve refah toplumu olma yolculuğuna çok güçlü bir katkı sağlıyoruz. Bu başarıya bu açıdan bakmak gerekiyor.

DÜNYANIN 85 ÜLKESİNDE 415 MAĞAZAMIZ BULUNUYOR

40 yıllık stil yolculuğunuzda 2024’ün önemli bir yeri olduğunu tahmin ediyoruz. Halen kaç markanız ile faaliyet gösteriyorsunuz? 2024 yılını nasıl kapattınız? 2024 yılı sizi yatırım, tasarım, trend, büyüme, ihracat, ciro olarak 2025’e nasıl hazırladı? Genel planda 2025 yılı için neler yapacaksınız?

Geçen yıla gelirsek; 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutladığımız Orka Holding olarak, 2024 yılı yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlarda güçlenme adına oldukça verimli bir sene oldu. Farklı coğrafyalarda başarılı mağaza açılışları ve iş ortaklıkları gerçekleştirdik. Dünyanın 85 ülkesinde 415 mağazaya sahibiz. Yurt dışında ABD ve Hollanda gibi pazarlara ilk kez giriş yaptık. Modanın kalbi İtalya’da ise gücümüzü pekiştiren stratejik yatırımlarımızı hayata geçirdik.

Geçen yılın ilk yarısında Damat Tween markasıyla Azerbaycan ve Özbekistan’da birer, D’S damat markasıyla İtalya, Polonya ve Romanya’da ikişer, Hollanda ve Dubai’de de birer olmak üzere toplam 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdik. Yılın ikinci yarısında da açılışlarımız sürdü. En yeni mağaza açılışımızı 25 Kasım tarihi itibariyle ABD-Atlanta’da Damat Tween markamızla geçen yıl yurt dışında açtığımız mağaza sayısı 13’e ulaştı.

Ayrıca geçen yıl Haziran ayında modanın kalbi İtalya’da erkek giyimde dünyanın en güçlü oyuncularından biri olduğumuzu kanıtlar nitelikte iki stratejik yatırımımızı hayata geçirdik. Bologna’da Avrupa Genel Merkezimiz ve global showroomumuz olan Orka Global’i ve eşzamanlı olarak Avrupa Lojistik Merkezi’ni hizmete açtık. Böylece en büyük pazarımız Avrupa için geleneksel ve e-ticaret altyapımızı çok güçlendirdik. İtalya’da iddialıyız. Bunu da üretim, tasarım ve inovasyon kalitemizle ve lükse demokrasi getirerek hissettiriyoruz. İtalyan moda otoritelerinden üç/dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D’S damat koleksiyonlarında buluşturduğumuz yönünde övgüler almak gurur verici.

E-TİCARETTE YÜZDE 40, CİRO BAZINDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜK

Orka olarak e-ticarette neler yapıyorsunuz?

Birer deneyim alanı olarak kurguladığımız fiziki mağazalarımızın yanında, e-ticarette de stratejik yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz. E-İhracat yaptığımız ülkeler Azerbaycan, Romanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Slovakya, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda. Çin pazarında da online satışımız başladı. Önümüzdeki dönemde Körfez ve Avrupa Ülkeleri için kendi web sitelerimiz üzerinden de operasyonlarımız aktif hale gelecek.

2024’te ihracattaki e-ihracat payımız yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılında bu oranı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılında e-ticarette adet bazında yüzde 40, ciro bazında yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Online satışlarımızı 2025 yılında yüzde 100’ün üzerinde artırmayı planlıyoruz.

KADINLARIMIZA HAZIRLADIĞIMIZ KAPSÜL KOLEKSİYON BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Erkek giyim modacısı Orka, inovatif ürünlerin yanında kadınlara yönelik ne gibi çalışmalar yapıyor?

İhracat alanında üç firmamızla İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödülü kazandık. Giteks Konfeksiyon ile Gümüş ödül, Orka Tekstil ile Başarı ödülü ve Orpa Pazarlama ile Bronz ödülüne lâyık görüldük.

Yeni yılda da yeni hedef pazarlarımızdan özellikle ABD ve Birleşik Krallık’ta, ayrıca Avrupa ve Körfez ülkelerinde de hızlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Yurt içinde mevcut fabrikalarımızın olduğu Giresun’da Nisan ayında yeni üretim yatırımımızın daha açılışını planlıyoruz. Yeni fabrikamız, günümüz teknolojisinde çığır açacak inovatif bir yatırım olacak. Ayrıca kadınlara yönelik kapsül koleksiyonlarımız çok büyük ilgi görüyor. Bu yıl bu konuda yeni adımlarla büyümeye devam etmeye planlıyoruz.

Erkeklerde bir takım önyargılar var. Kadınlarımız yeniliğe daha açık. Eşi olsun, arkadaşı olsun, aile bireylerinden herhangi biri olsun, bir alışveriş söz konusu olduğu zaman onların aklına gelen ilk marka biziz. Dolayısıyla kadınlarımız için de çok güzel bir kapsül koleksiyon tasarladık ve inanılmaz derecede ilgi gördü. Bunu da devam ettireceğiz. Kadınlara yönelik markamız için de hazırlıklarımız sürüyor.

İHRACAT BİRİM FİYATIMIZ 80 DOLAR, BU DÜNYAYA ÖRNEK

Türk ürünleri yurtdışında nasıl ilgi görüyor? Bir de ihracatta kilogram başına ihracat değeri önemli. Genel mal ihracatında kilogram fiyat 1,5 dolar. Bu hazır giyimde 17 dolara çıkıyor. Markayı ön plana alan Orka Holding’in ihracattaki kilogram birim fiyatı ne kadar?

Türk ürünleri, kaliteli üretim ve tasarım gücüyle yurtdışında her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Orka Holding olarak, Damat Tween ve Ds Damat gibi güçlü markalarımızla, Türk hazır giyim sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. Hazır giyim ihracatında kilogram başına ihracat değeri, genel ihracat ortalamasının oldukça üzerinde, 17 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu, sektörümüzün yüksek katma değer üreten bir yapıya sahip olduğunu ve markalaşmanın önemini açıkça ortaya koyuyor.

Orka Holding’in markaya dayalı stratejik ihracat politikası, global ölçekte Türk hazır giyim sektörünün sınırlarını genişletiyor. Özellikle Damat Tween markamız, ihracattaki kilogram başına birim fiyatını 75-80 dolar (reelini konuşmamız önemli) aralığına kadar yükselterek, sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek teşkil eden bir başarı hikâyesi sunuyor. Bu rakam, İtalya gibi moda devlerinin 40 dolar seviyesindeki ihracat birim fiyatlarını dahi geride bırakıyor.

Bu üstün performans, sadece ekonomik değil, aynı zamanda Türkiye’nin global moda arenasındaki itibarını da yükselten bir etki yaratıyor. Orka Holding olarak, inovasyon ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak, Türk modasının uluslararası arenadaki gücünü artırmayı ve ihracatta katma değer oluşturmayı sürdüreceğiz.

İŞİMİZDE GELİŞİM MERKEZİ OLUŞTURMA ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Başarıda elbette çalışanların mutluluğu ve o iş yerine aidatını tam olarak vermesi ilk sırada geliyor. Orka Holding de uluslararası Happy Place to Work (En Mutlu İş Yeri) ödülüne lâyık görüldünüz. İş yerinizde nasıl bir çalışma ortamı oluşturdunuz? Çalışan memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Bu çalışma motivasyonu nereden geliyor?

Çalışan memnuniyeti ve çalışanlarımızın kendilerini takımın bir oyuncusu olarak görmeleri benim için önemli. Sadece işyeri değil aynı zamanda bir gelişim merkezi yaratma odaklıyız. Ödüller de bunun kanıtı oldu. Geçen yıla yönelik beni ve hepimizi çok mutlu eden ve gururlandıran bir gelişme oldu HPTW-En Mutlu İş Yeri Ödülü.. Global hedeflere ulaşma yolunda tüm ekibimize daha da güçlü bir motivasyon sağladı. Hatta HPTW Türkiye ve Happiest Workplaces® Around the Globe ödüllerimizden sonra bu konuda “Profesyonel Gelişim” ve ek olarak “Harika Çalışma Alanı” kategorilerinde iki ödül daha aldık.

MADE İN TÜRKİYE VE MADE İN İSTANBUL ARTIK BİR MARKA

Dünyada moda merkezleri kendi stilleriyle küresel bazda etkinliklerini sürekli artırma çabasında… Elegansın ve lüksün merkezi Paris, trendlerin ve tasarımın kalbi İtalya Milano, çeşitliliğin ve sokak modasının şehri New York, özgünlük ve yenilikçiliğin başkenti Londra, sokak modasının ve özgünlüğün merkezi Tokyo birbirleriyle yarışıyor. Dünya çapında bu kadar yaygın hale gelen Orka Holding, bu 5 şehir içinde İstanbul’u hangi özellikleriyle tanıtmaya çalışıyor?

Made in Türkiye ve Made in İstanbul artık bir marka, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz yurt dışında pek çok engeli aştık ama önemli olan bir nokta daha var; kendi pazarımızdaki yabancı markalara olan ilgiyi hâlâ aşamadık. Bu gençlerde çok yok ama bizlerin yaş grubunda hâlâ var. Biz sadece ürün almıyoruz, aynı zamanda statü satın alıyoruz. Belirli bir kesimde; kendilerine olan güven konusunda hâlâ bir problem söz konusu. Bu, yıllar boyunca oluşturulmuş bir algının sonucu, davranış psikolojisi… Önümüzdeki dönemde sosyal bilimler alışverişte çok daha etkili olacak. Tüketici psikolojisi, toplum psikolojisi, davranış eğilimleri… Bunlarla ilgili araştırmalar yapmadan piyasalarda başarılı olmak aslında mümkün değil.

ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 90’ININI GERİ DÖNÜŞÜM İLE YAPACAĞIZ

Sürdürülebilirlik felsefesi ve döngüsel moda odaklı iş süreçlerini üretken yapay zekâ, sanal evren ve süper uygulamalar gibi stratejik teknoloji trendleri ile bütünleştirirken alanınızda nasıl bir rota oluşturdunuz? Ayrıca “Lükse demokrasi getirdik” sözünüzü açabilir misiniz? Giresun’daki Giteks fabrikası ve yeni açılacak tesislerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? OEKO-TEX ve GOTS gibi uluslararası sertifikalara sahipsiniz. Bu alandaki üretim ve faaliyetleriniz yeni yılda nasıl bir seyir izleyecek?

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı AB’nin iki büyük regülasyonu olan Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme konusuna tam uyum için yapılanmamız sürüyor. Koleksiyon üretimimizin yüzde 90’ını 2026 sonu itibariyle geri dönüşüm ile yapmayı planlıyoruz. Odak noktalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz uygulama örnekleri: Akıllı Gardırop ile hem yüksek teknoloji ürünü hem de hibrit ürünler üreterek müşterilerimizin yaşam performansını artırıyoruz. Sihirli Takım gibi devrim niteliğindeki takım elbiselerimiz, kırışmıyor, çantasına atılıyor ve iş toplantısından sosyal ortamlara günün her saatinde giyebilme lüksü sunuyor. Sürdürülebilirlik felsefesi ışığında “döngüsel moda”nın çok güçlü bir öncüsü olan Damat Tween markamızla bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Davet Çok Elbisem Yok ile iş birliği gerçekleştirdik. Lüks elbise ve aksesuar kiralama hizmeti veren DCEY ile sürdürülebilir moda için alternatif alan yarattığımız iş birliğimiz; lüksü ulaşılabilir kılma ilkemiz için de anlamlı oldu.

LOG D iş birliğinde Milk Run Yönetim Sistemine geçtik. Geri dönüştürülmüş ve taşıması kolay kutular, etiketler ve zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastik mühür kullanıyoruz. Giresun’da, Avrupa’nın en yüksek teknoloji ile donatılan ve üretiminin yüzde 85’in ihraç eden Giteks ve Giysun üretim tesislerimizde tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyoruz. Yeşil üretim, OEKO-TEX ve GOTS sertifikalı Giteks ve Giysun, yüksek teknolojiye dayalı üretimiyle aynı zamanda erkek modasında dünyanın en iyisi. Üretim yatırımlarımız bu yıl da sürecek.

DÖNGÜSEL EKONOMİDE FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Döngüsel modada bilinçlendirme etkinlikleriyle fark oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda İstanbul Modern'in eğitim programı olarak hayata geçirilen Eco Art Lab'e destek olan Damat Tween, bir yılda sanatla modanın iç içe olduğu ileri dönüşüm atölyeleri ile aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 7 bin kişiye ulaşarak doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirdi. Bu dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyen örnek çalışmanızı anlatır mısınız?

İstanbul Modern ile iş birliğinde Damat Tween markamızın sponsorluğunda hayata geçirilen Eco Art Lab projesinde döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden İstanbul Modern’deki Eco Art Lab öğrenme alanında her hafta bir sanatçıyı ağırlıyoruz.

Damat Tween sponsorluğunda 12 yaş üzeri genç ve yetişkinler ücretsiz etkinliklerle buluşuyor. Sanatçılarla iş birliğinde, sürdürülebilir gelecek, herkes için yaşamın devamlılığı ve çevresel değişim gibi konuları işleyen ileri dönüşüm atölyeleri hizmet veriyor. Doğa ve çevreyle kurduğumuz bağı sanat yoluyla keşfetmeye davet ettiğimiz Eco Art Lab’te her hafta bir sanatçı ağırlıyor, Kâğıdın Dönüşümü, İleri Dönüşüm gibi programları deneyimleyen katılımcılarımızda geri dönüşüm bilincini artırmaya katkı sunuyoruz.

MODA, SANAT VE SPORA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Damat Tween, geçen sezon olduğu gibi 2024-2025 sezonunda da Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımları Aşık Shakespeare oyununu ana sponsor, Amadeus, Küheylan ve Timsah Ateşi oyunlarını yan sponsor olarak destekleyecek. Orka Holding’in spor, kültür, sosyal bilincin yanında sanata verdiği desteği nasıl değerlendirirsiniz?

Moda ve sanat, dönemin ruhunu yakalama konusunda birbirine ilham kaynağı olurken, bireysel ifade konusunda derin bir etkileşim içinde… Moda ve sanat iç içe kavramlar. Dolayısıyla kültür ve sanatın gelişmesine, kültürel çeşitliliğimizin korunup gelecek nesillere aktarılmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

Spora gelirsek; Damat Tween ve D’S damat ile spor modasına yön veriyoruz. Spor; küresel açıdan çok etkili bir birleştirici güç. Toplumların sosyokültürel konularda gelişimine katkı sunma çabalarına da güçlü bir farkındalık yaratan eşsiz bir platform. Moda ve futbol arasında da dinamik bir bağ söz konusu. Biz de sporun ve sporcunun desteklenmesi yönünde aktif sorumluluklar alıyoruz.

Yürürlükteki resmi moda partnerliklerimizi; Türkiye Milli Futbol Takımları x Damat Tween, Atletico Madrid x Damat Tween, Beşiktaş x Damat Tween, Trabzonspor x Damat Tween, Darüşşafaka Basketbol Takımı x D’S damat, Avrupa Üniversite Sporları Derneği (EUSA) x Damat Tween, Neftçi Bakü x D’S damat, Bahçeşehir Basketbol x D’S damat, Çağdaş Bodrum Basketbol x D’S damat, Bodrum Kadın Basketbol x D’S damat, Milli Kadın Binici Sude Tanyıldızı x Damat Tween ve Çağrı Kızıl Tekvando kulübü x Damat Tween diye sıralayabiliriz.

YATIRIM İKLİMİ OLUŞTURMAK STRATEJİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Türkiye ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Enflasyon, finansa erişim, dış ticaret, üretim ve diğer makro konularda neler söyleyebilirsiniz?

Ülke olarak en temel sorunumuz enflasyon. Dezenflasyon süreci beklenenden yavaş ilerliyor. Enflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olsa da temkinli olmakta fayda var. Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken diğer yandan üretim ekonomisini desteklemek de çok önemli.

Bilhassa sektör ayrımı yapılmadan inovatif projelere destek verilmesi ve buna uygun yatırım iklimi oluşturulması da stratejik bir önem arz ediyor. Bu sayede ekonominin itici gücü yenilikçi ve katma değer yaratan fikirlerin ticarileşmesi ve rekabet gücünde artışla büyümenin istikrarlı ve verimli bir yapıya evrilmesi mümkün hale gelecek.

Tüm sanayicilerin ortak arzularından biri de uygun finansman koşulları. Finansal istikrarın sağlanması ile emek-yoğun sektörler başta olmak üzere kaliteli finansman imkânlarını genişletmek için de daha uygun iklim oluşacağına inanıyorum.

Damat-Tween, hazır giyimde “Yılın En İyi Markası” seçilmişti Ekovitrin dergisinin 2019 yılında düzenlediği giliniksil yılın starları ödül töreninde hazır giyim kategorisinde Damat- Tween, “Yılın En İyi Markası” ödülüne layık görülmüştü. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ödülü alırken yaptığı konuşmada “Üzerinde güneş batmayan marka” olarak nitelendirdiği Damat-Tween’in dünya çapındaki hızlı büyümesini vurgulamıştı.

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...

Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.