Altınordu ilçesindeki Kirazlimanı Mahallesi’nde, sahil şeridinde bulunan üç gökdelenin yıkılmasıyla elde edilen alana kurulan bu merkezde, topraksız tarım uygulamaları sayesinde sürdürülebilir üretim modeli geliştiriliyor.

Merkezin alt katında inşa edilen ve “geleceğin tarım modeli” olarak adlandırılan Bitki Fabrikası’nda, dikey tarım tekniğiyle topraksız üretim gerçekleştiriliyor. Tamamen kapalı ve hijyenik bir ortamda yapılan bu üretim yöntemi sayesinde, geleneksel tarıma kıyasla yüzde 98 oranında daha az su kullanılıyor. Aynı zamanda pestisit ve gübre kullanımına ihtiyaç duyulmadan sağlıklı ürünler yetiştiriliyor.

30 Günde Hasat, Sıfır İlaç, Sıfır Gübre

Başkan Güler, Bitki Fabrikası’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Burada 4.500 marul üretiyoruz. Topraklı tarımda 90 günde elde edilen verimi biz burada sadece 30 günde elde ediyoruz. Üstelik bu süreçte hiç ilaç ve gübre kullanmadan, son derece hijyenik bir ortamda üretim yapılıyor. Dünya genelinde yaşanan su kıtlığına karşı bu model önemli bir çözüm niteliği taşıyor” dedi.

Ayrıca bu üretim sisteminde, bitkilere yukarıdan herhangi bir kimyasal müdahale yapılmadığı için ürünlerde pestisit ya da nitrat kalıntısı oluşmuyor. Otomasyonla yönetilen sistem sayesinde yalnızca 100 metrekarelik bir alanda yılda yaklaşık 300 bin adet sebze üretilebiliyor.

Ordu'da Tarımda Yeni Dönem

Kirazlimanı Yaşam Merkezi’nin sadece bir sosyal alan değil, aynı zamanda modern tarımın uygulanabildiği bir merkez haline geldiğini belirten Başkan Güler, “Burası tarıma verdiğimiz önemin ve modern gıda üretim anlayışımızın somut bir göstergesi. Daha ekonomik, daha teknik ve aynı zamanda daha sağlıklı bir üretim modelini burada başarıyla uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ordu’da ilk defa uygulanan bu model, kuraklık, su kaynaklarının azalması ve kimyasal kirlilik gibi sorunlara karşı sürdürülebilir bir alternatif olarak görülüyor. Kirazlimanı Bitki Fabrikası, gelecekte ülke genelinde yaygınlaştırılabilecek örnek bir proje olma potansiyeli taşıyor.