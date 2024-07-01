Avrupa'nın en büyük mobil iletişim devlerinden Telefonica ile anlaşan Orange Marketing Group, Almanya'da yaşayan milyonlarca gurbetçiyi yakından ilgilendiren "FenerTalk" projesini hayata geçirdi.

Mobil Telekom pazarında 5G teknolojisiyle Almanya'daki en ücra noktalarda bile kesintisiz, yüksek çekim sunan Telefonica ile başarılı bir iş birliğine imza attıklarını açıklayan Orange Marketing Group CEO'su Seyhan Sarıçiçek, bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Kulübü ile gurbetteki milyonlarca Türk vatandaşımıza, birbirinden önemli avantajlar sağlayan "FenerTalk" iletişim projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Orange Marketing Group CEO’su Seyhan Sarıçiçek, hizmete açtıkları yeni ürün FenerTalk ile ilgili Ekovitrin’in sorularını cevapladı.

İLETİŞİMDE EN EFEKTİF ÇÖZÜM

Avrupa’nın büyük mobil iletişim şirketlerinden Telefonica ile anlaşma yaparak FenerTalk’u hayata geçirdiklerini, bu sayede Almanya’daki Fenerbahçe taraftarlarına yüksek kaliteli hizmet sunma imkânı bulduklarını belirten Seyhan Sarıçiçek, “Türkiye’ye yönelik projelerimizde ise Fenercell ile iş birliği yapıyoruz. FenerTalk kullanıcıları Türkiye’ye geldiklerinde hatları otomatik olarak Fenercell’e dönüşüyor. Bu dönüşüm sayesinde, kullanıcılarımız Türkiye’ye gittiklerinde de hatlarını kesintisiz şekilde kullanabiliyorlar ve bunu yüksek fiyatlı tarifeler ile değil Fenercell’in Türkiye’deki tarifelerine göre yapıyorlar. Böylece Almanya’daki Türklerin Türkiye’de telefon kullanımıyla ilgili en önemli sorunlarından birine en efektif çözümü sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

FENERTALK YÜZDE YÜZ TÜRK MARKASI

FenerTalk’un Almanya resmi GSM operatörü olarak, Almanya'daki Fenerbahçelilere avantajlı ve yüksek kaliteli hizmet sunan bir GSM operatörü ve Türkiye’ye gidildiğinde Fenercell’e dönüşmesi olduğunu belirten Sarıçiçek, “FenerTalk’un diğer özelliği Almanya’daki yüzde 100 Türk markası tek GSM operatörü olması. FenerTalk, taraftarların yanı sıra sporla ilgilenmeyen kullanıcıların da faydalanabileceği ekonomik avantajlar sağlıyor. Ayrıca FenerTalk Üye Kartı, NFT kart olduğu için kişisel bilgilerin yer aldığı, dijital bir kartvizit olarak da kullanılabiliyor. Almanya’da 300’e yakın bayi ile erişim kolaylığı sunuyoruz. Türkçe çağrı merkezimiz de cabası” diye konuştu.

15 FARKLI TARİFE PAKETİ SUNUYORUZ

FenerTalk'un iletişim açısından sunduğu avantajları biraz daha detaylandırmak istediğini anlatan Seyhan Sarıçiçek, “Fenertalk olarak kullanıcılarımıza 15 farklı tarife paketi sunuyoruz. Bu paketler, her cebe uygun, esnek ve ekonomik seçenekler sunarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor. Ebeveynlerin birçok şeyi kontrol edebildiği Kids paketten, yetişkinlere yüksek kapasiteler sunan Pro pakete kadar farklı gereksinimlere yönelik tarifelerimizin yanı sıra taahhüt istemeyenler için de Flex paketlerimiz mevcut. Telefonica gibi köklü ve büyük bir firmanın gücünü de arkamıza alarak yüksek çekim garantisi sunuyoruz, Avrupa’nın en kaliteli altyapılarından birini kullanıyoruz” diye konuştu.

HER BÜTÇEYE UYGUN ESNEK FİYATLAMA

Seyhan Sarıçiçek, FenerTalk’un, çeşitli tarife seçenekleriyle her kullanıcıya uygun avantajlar sunduğunu, tarifelerin internet, konuşma ve SMS ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini, her bütçeye uygun esnek seçenekler içerdiğini söyledi.

Tarifelerin fiyatları hakkında bilgi veren Seyhan Sarıçiçek, “Örneğin FenerTalk paketlerinde 5 GB'dan 80 GB'a kadar veri içeren farklı tarifeler var. En uygun tarifemiz olan KIDS Tarife, ebeveyn kontrolü altında kullanılıp 10 yaş altı çocuklar için hazırlanmıştır. 5 GB veri ile her yöne sınırsız arama ve SMS sunmakta olup, 7,99 € promosyon fiyatıyla satışa çıkmıştır. En kapsamlı tarifemiz olan PRO Tarife ise, 80 GB veri ve uygulama içi 20 GB hediye internet sunarken 37,99 € promosyon fiyatıyla geniş kapsamlı avantajlar sağlıyor” dedi.

Seyhan Sarıçiçek, kontrat istemeyen ve aylık iptal hakkı sunan FLEX paketlerinin ise Small’dan XL’a kadar 4 farklı seçenek verdiğini, FLEX SMALL’un 5GB 19,99 Euro iken en kapsamlısı olan FLEX XL paketinin ise 60 GB veri, uygulama içi 10 GB hediye ve sınırsız konuşma hakkını 37,99 € promosyon fiyatıyla sunduğunu belirtti.

HEM FENERBAHÇELİ HEM KULÜP KAZANIYOR

“FenerTalk’un kullanıcıları, takımıyla birlikte kazanıyor” diyen Sarıçiçek, “Kulüp açısından da tam bir win-win durumu. Abonelere; uygun tarifeler, sürpriz hediyeler, maç bileti önceliği, stadyum gezisi, imzalı formalar, 25’ten fazla markada indirimli alışveriş gibi çok sayıda avantaj sunarken kulübe de bir ek gelir kaynağı oluyoruz” bilgisini verdi. Sarıçiçek, FenerTalk’un sadece Almanya'daki Fenerbahçe taraftarlarına yönelik olarak tasarlanmış özel bir hizmet ve Fenerbahçe’nin Almanya’daki resmi GSM operatörü olduğunu kaydetti.

Sarıçiçek şöyle konuştu: “FenerTalk kullanıcıları için markalı mağazalardaki indirimler sadece spor ürünleriyle sınırlı değil, çok daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Giyimden akaryakıta, tatilden uçak biletlerine kadar birçok farklı kategoride avantajlı alışveriş imkânları sunacağız. Böylece, kullanıcılarımız günlük ihtiyaçlarını karşılarken FenerTalk'un sunduğu indirimlerden faydalanabilecekler.”

GALATALK VE BJKTALK YAKINDA HİZMETE GİRECEK

FenerTalk’a benzer bir ürünü Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor veya diğer takımlar için de hayata geçirme planları olduğunu anlatan Seyhan Sarıçiçek, “Bu tür projeleri diğer büyük kulüpler için de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Galatasaray ile hayata geçirdiğimiz GalaTalk da çok yakında hizmete başlıyor. Çok yakında BJKTalk da gelecek. Trabzonspor ile de görüşmelerimiz sürüyor” bilgisini verdi.