Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, heyecanının yüksek olduğunu söyleyerek, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Açıkalın, "Gitgelleri olan taraftarın da bizim gibi yerinde duramadığı bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra buradan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Kötü bir süreç yaşıyorduk. Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk. Bugün bir netice aldık. Takımımızı, teknik heyetimizi, futbolcularımızı, oynayan, oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız son ana kadar takıma destek verdi. Kayserispor taraftarına yakışır şekilde destek verdiler. Onlara da teşekkür ederim. Sadece 1 maç kazandık. Lig uzun maraton hala önümüzde maçlar var. Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Kayserispor desteği her zaman hakkediyordur ve o desteği de her zaman görmüştür. Kayserispor mücadelenin adresi olmuştur. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacak" diye konuştu.