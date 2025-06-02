Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihaleler sonucunda, Özelleştirme İdaresi toplam 9,4 milyar lira tutarında teklif topladı. Söz konusu teklifler, Türkiye'nin özelleştirme politikalarına duyulan güveni yansıtırken, yerli ve yabancı yatırımcıların da kamu varlıklarına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İhaleye çıkan varlıklar arasında taşınmazlar, tesisler ve çeşitli kamu hisseleri bulunurken, süreçlerin şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, elde edilen gelirlerin kamu maliyesine önemli bir katkı sağlayacağını ve ekonomik verimliliği artıracak projelere kaynak oluşturacağını vurguladı.

Özelleştirme İdaresi'nin önümüzdeki dönemde de benzer ihalelerle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmesi bekleniyor.