Çimento Sektörünün Güçlü Temsilcileri Yeni Yönetimde

Genel Kurul’da, yeni Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şöyle belirlendi:

Adil Sani Konukoğlu – Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı

– Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun – Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı

– Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Fatih Yücelik – Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı

– Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin – Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

– Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gülant Candaş – Batısöke Söke Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili

– Batısöke Söke Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ş. Nihan Atasagun – Göltaş Göller Bölgesi Çimento Yönetim Kurulu Başkanı

– Göltaş Göller Bölgesi Çimento Yönetim Kurulu Başkanı M. Cenker Mirzaoğlu – Çimentaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda ayrıca Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, sendikanın önceki dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Nihat Özdemir: “Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz”

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Nihat Özdemir, ÇEİS’in 34 üye kuruluş ve 65 tesisle çimento sektörünün büyük bölümünü temsil ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"ÇEİS’in 31. Olağan Genel Kurulu’nda aldığımız bu önemli sorumluluğun bilincindeyiz. Çimento sektörü, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ekonomimizde önemli bir yere sahip. Yeni yönetim olarak, sektörümüzün gelişimi ve sendikal çalışma barışının korunması için var gücümüzle çalışacağız. Önceki yönetime katkılarından dolayı teşekkür ediyor, devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

ÇEİS’in önümüzdeki dönemde çimento sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, istihdamı güçlendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.