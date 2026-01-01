Gece yarısından hemen sonra düzenlenen özel yemin töreni, City Hall Park’ın altında bulunan ve halka kapalı olan tarihi Old City Hall metro istasyonunda gerçekleştirildi. New York’un ilk metro hattının bir parçası olan ve 1904’te hizmete açılan istasyon, sembolik anlamı nedeniyle tören için özel izinle kullanıldı. Mamdani’nin yemini, New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James tarafından ettirildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Mamdani, bu mekanı seçmesinin nedenini New York’un “büyük hayallerle kurulan geçmişine” vurgu yapmak olarak açıkladı. Yeni yıl ile birlikte şehir için yeni bir dönemin başladığını belirten Mamdani, milyonlarca New Yorklunun sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

34 yaşındaki Zohran Mamdani, Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak yemin eden ve New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti. Demokrat sosyalist kimliğiyle tanınan Mamdani, seçim sürecinde kira kriziyle mücadele, ücretsiz toplu taşıma ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi vaatleriyle öne çıkmıştı.

Kapalı gerçekleştirilen bu ilk yemin töreninin ardından Mamdani, yaklaşık 13 saat sonra halka açık ikinci ve resmi yemin töreni için yeniden kamuoyunun karşısına çıkacak. City Hall Park çevresinde yapılacak törene on binlerce kişinin katılması beklenirken, törende ABD siyasetinin önemli isimlerinden Bernie Sanders’ın da yer alacağı bildirildi.

Yeni belediye başkanı, 1 Ocak programı kapsamında akşam saatlerinde geniş katılımlı bir “sokak partisi” de düzenleyecek. Etkinliğin, Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in konuşmasıyla başlaması planlanıyor. Zohran Mamdani, seçtiği sembolik mekanlar ve Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yeminle New York’ta yeni bir dönemin başladığı mesajını vermeyi hedefliyor.