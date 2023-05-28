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Vali Becel oyunu kullandı
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ İÇİN OYUNU KULLANDI.
NEVŞEHİR 28.05.2023, 13:39
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oyunu kullandı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sabah saatlerinde Mehmet Gülen İlkokulu 1131 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Vali Becel, seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.