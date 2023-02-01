Nevşehir’de 6 bin 278 öğrenci ücretsiz yemek yiyecek

Nevşehir’de okul öncesinde eğitim gören öğrencilere haftada 5 gün ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat’ta başlıyor.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimine devam eden il merkezinde 3316, il genelinde ise toplam 6278 öğrenciye günlük bir öğün beslenme hizmeti verileceği ve bu hizmetten faydalanacak öğrenci sayısının kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, "Milli Eğitim Bakanlığımız, ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nu yayınladı. Bu çerçevede, resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını başlıyor. 6 Şubat itibariyle resmî okullara devam eden 6 bin 278 öğrencimiz, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak” dedi.