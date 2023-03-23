Mülteci anneler eğitiliyor

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği’nin yürütücüsü olduğu ’Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi’ çerçevesinde yerel ve mülteci annelere ’Güçlü Ebeveyn Güçlü Çocuk’ başlıklı eğitim verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, Nevşehir Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği’nin yürütücüsü olduğu ’Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi’ bünyesinde yerel ve mülteci annelere ’Güçlü Ebeveyn Güçlü Çocuk’ başlıklı eğitim verdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda yerel ve mülteci annelerin ebeveynlik özelliklerinin güçlendirilmesi ve bu sayede çocukların güçlü bireyler olarak büyümesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde çocuk psikolojisi, ebeveynlik nitelikleri, çocukluk nitelikleri, ebeveyn-çocuk ilişkisi, doğru ebeveynlik yöntemleri ve çocuk bakımı konuları anlatıldı.