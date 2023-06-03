LGS öğrencilerine müjde

Nevşehir Belediyesi tarafından, 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS sınavlarında Nevşehir’de ilk 50 dereceye girmeyi başaran öğrencilere tablet hediye edilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bünyesindeki merkezi sınav 4 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sınav öncesi Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’de ilk 50 dereceye girmeyi başaran öğrencilere tablet hediye edileceğini açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Nevşehir’de ilk 50 dereceye giren öğrencilere hediyeleri düzenlenecek olan törenle dağıtılacak. Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin sınavı en güzel şekilde geçireceğine inandığını belirten Başkan Savran, şunları kaydetti;

"Evlatlarımız ortaokulu başarı ile bitirip emeklerinin karşılığını inşallah bu sınavda alarak hedefledikleri liseye girecekler. Bugüne kadar gösterdikleri çalışmaların mutluluklarına vesile olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" dedi.