Kapadokya huzur ve güven uygulaması yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ’Emniyet, asayiş ve Kamu düzeninin sağlanması’ için Nevşehir’de huzur ve güven uygulaması yaptı.

Özellikle personel/işçi taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine yönelik yapılan trafik denetiminde 176 araç ve şahıs sorgulandı. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde kural ihlali yapan 22 araç sürücüsüne 144 bin 390 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.