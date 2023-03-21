Kaçak avlanan 4 şahıs yakalandı

Nevşehir’de kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesinden geçen Kızılırmak nehrinde yapılan denetim ve kontrollerde; 2 adet 3 metre boyunda demir tekne ile 4 adet kürek ve 83 adet farklı türlerde balık ele geçirdi.

Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 4 şahsa Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulandı.