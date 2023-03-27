İl Özel İdaresi sahada

Nevşehir İl Özel idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri köylerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Nevşehir il özel idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Merkez İlçeye bağlı Çardak Köyü, Avanos İlçesine bağlı Mahmat ve Paşalı Köyleri, Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyü, Gülşehir İlçesine bağlı Yeniyaylacık Köyü, Hacıbektaş İlçesine bağlı Kızılağıl ve Hırkatepesidelik Köyleri, Kozaklı İlçesine bağlı Kalecik Köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızalarına müdahale edilerek hanelere içme suyu verildi.

Merkez İlçeye bağlı İcik Köyü, Avanos İlçesine bağlı Sarılar Köyü ve Kozaklı İlçesine bağlı Karasenir Köyünde meydana gelen kanal arızaları giderildi.

Derinkuyu İlçesine bağlı Kuyulutatlar Köyündeki hanelerin foseptik çekim işlemleri gerçekleştirildi.