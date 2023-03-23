Depremde hasar gören yapılar 3 boyutlu modelleniyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye yardım için her türlü imkânını seferber eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), deprem sonrası hasar gören tarihi yapıların üç boyutlu modelleme çalışmalarına da destek oluyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversite olarak depremin ilk gününden itibaren yürüttükleri çalışmaların yanı sıra deprem sonrasında da bölgelerin sahip olduğu değerleriyle yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik bilimsel ve teknik desteklerinin devam ettiği söyledi. Aktekin; “Ülke olarak merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ilk gününden itibaren dünyada eşi ve benzeri olmayan bir dayanışma ve yardımlaşma örneği ortaya koyduk. Biz de Nevşehir Valiliği AFAD onay ve koordinesinde üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz Yardım Malzemeleri Toplama Merkezimiz aracıyla depremden etkilenen depremzede vatandaşlarımızın gıdadan-giyime birçok acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulunduk. Ayrıca deprem sonrasında üniversitemiz akademisyenleri, inşaat mühendisleri ve teknikerlerle depremden etkilenen ve acil yıkılması gereken yapılar öncelikli olmak üzere ağır hasarlı, orta hasarlı ve hasarsız yapıların tespitine yönelik çalışmalara destek verdik. Şuan ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın depremde hasar gören tarihi yapıların tespitine yönelik başlattığı çalışmalara da destek veriyoruz. Bu bünyede üniversitemiz Turizm Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ‘Doğal ve Kültürel Miras Dijitalleşme’ projeleri sorumlularından birisi olan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel, deprem sonrası hasar gören tarihi yapılardan Hatay’da bulunan Habibi Neccar ve Şeyh Ali Camilerinde meydana gelen hasarın tespiti ve üç boyutlu belgeleme çalışmalarının yürütücülüğünü yapmaktadır” dedi.