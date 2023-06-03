Başkan Savran, TBB Meclis Toplantısına katıldı
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) ENCÜMEN ÜYELİĞİ GÖREVİNE SEÇİLEN NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET SAVRAN, BİRLİĞİN MECLİS TOPLANTISINA KATILDI.
NEVŞEHİR 03.06.2023, 14:08
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliği görevine seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, birliğin meclis toplantısına katıldı.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TBB Encümen Üyesi seçilmesinin ardından Ankara’da encümen üyesi olarak birliğin ilk meclis toplantısına katıldı. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında TBB hizmet binasından yapıldı.
Nevşehir’i her ortamda olduğu gibi TBB çatısı altında da en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Başkan Savran, “Birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.